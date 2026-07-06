İstanbul'da emniyet kemeri farkındalığı için simülasyon etkinliği

İstanbul'da trafik kazalarında can kayıplarını ve yaralanmaları azaltmaya yönelik farkındalık çalışmaları sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde, vatandaşlar emniyet kemeri simülasyon aracına binerek düşük hızdaki bir çarpışmanın etkilerini güvenli ortamda deneyimleme fırsatı buldu. Uygulamalı eğitimlerle emniyet kemeri kullanımının hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekildi.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre etkinlikler, trafik güvenliği konusunda toplumsal bilinç oluşturmak, vatandaşlarla güvene dayalı iletişimi güçlendirmek ve emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlendi.

"Yaz Sporcuları" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen organizasyonlarda katılımcılar hem bilgilendirildi hem de uygulamalı deneyim yaşadı.

306 VATANDAŞ SİMÜLASYON ARACINI DENEYİMLEDİ

Etkinliklerin ilk durağı 28 Haziran'da Sultangazi, ikinci durağı ise 29 Haziran'da Bahçelievler oldu.

Kurulan emniyet kemeri simülasyon aracını iki gün boyunca toplam 306 vatandaş deneyimledi. Katılımcılar, kontrollü ortamda gerçekleştirilen uygulama sayesinde emniyet kemeri kullanımının olası bir trafik kazasında nasıl koruma sağladığını gözlemledi.

EMNİYET KEMERİNİN HAYAT KURTARAN ROLÜ ANLATILDI

Simülasyon uygulamalarının yanı sıra vatandaşlara trafik kuralları ve güvenli sürüş konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Uzman ekipler, emniyet kemerinin yalnızca sürücüler için değil, araçta bulunan tüm yolcular için hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, kısa mesafelerde dahi kemer kullanımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

TRAFİK BİLİNCİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, benzer etkinliklerle toplumda trafik güvenliği kültürünü güçlendirmeyi ve emniyet kemeri kullanım oranını artırmayı hedefliyor.

Yetkililer, trafik kazalarında ölüm ve ağır yaralanmaların azaltılmasında emniyet kemeri kullanımının en etkili güvenlik önlemlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, vatandaşları her yolculukta emniyet kemeri takmaları konusunda duyarlı olmaya davet etti.