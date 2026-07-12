İstanbul'da fren yerine gaza basan sürücü bebek arabasına çarptı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, yürekleri ağza getiren anlar yaşandı.

Manevra yaptığı sırada fren yerine yanlışlıkla gaza basan otomobil sürücüsü, önce caddede ilerleyen bebek arabasına çarptı.

Kontrolünü kaybeden araç, daha sonra kaldırımda sandalyede oturan bir vatandaşa çarparak yoluna devam etti.

MUCİZE ESERİ YARALANAN OLMADI

Savrulan otomobil, kaldırımda park halinde bulunan araçların arasına sıkışarak durabildi.

Kazada bebek arabasındaki çocuk ile çarpmanın etkisiyle yere savrulan vatandaşın şans eseri yaralanmadığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Kaza anını gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, bazı vatandaşlar park halindeki araçların üzerine çıkarak otomobilde bulunan sürücüye, yere düşen çocuğa ve vatandaşa yardım etmek için seferber oldu.

PANİK DOLU ANLAR KAMERADA

Yaşanan korku dolu anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde; otomobilin kontrolden çıkarak önce bebek arabasına, ardından kaldırımdaki vatandaşa çarpması ve park halindeki araçların arasına sıkışması yer aldı.