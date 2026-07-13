İstanbul'da fren yerine gaza basan sürücü kaldırımdaki yaya çarptı
Arnavutköy'de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı öğrenilen otomobil, önce caddedeki bebek arabasına ve ardından da kaldırımda sandalyede oturan kişiye çarptı.
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Arnavutköy'de kaldırımda oturan bir şahıs, ölümden döndü.
İslambey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde manevra yaptığı sırada fren yerine gaza basan otomobil sürücüsü, önce caddedeki bebek arabasına, ardından kaldırımda sandalyede oturan kişiye çarptı.
OTOMOBİL SAVRULDU
Savrulan otomobil, kaldırımda park halinde bulunan araçların arasında sıkışarak durabildi.
ŞANS ESERİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Kazada bebek arabasındaki çocuk ile çarpmanın etkisiyle yere savrulan kişinin, şans eseri yaralanmadığı öğrenildi.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)