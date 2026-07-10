İstanbul'da genç kız tesettürlü olduğu için mekana alınmadı

İstanbul'da tesettürlü genç bir kız, arkadaşlarıyla birlikte buluşmak için Zeytinburnu ilçesinde bulunan Fişekhane bölgesine gitti.

Arkadaşlarından önce belirledikleri mekana girmek isteyen genç kız, hiç beklemediği bir tavır ile karşılaştı.

SADECE ALKOL VE YEMEK SERVİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Mekanda bulunan çalışanlar genç kıza sadece alkol ve yemek servisinin olduğunu söyleyerek kahve ve tatlı tüketmesine izin verilemeyeceğini söyleyerek mekana almadılar.

Yaşananlardan sonra kızın tesettürlü olmayan arkadaşlarının mekanı denemek için girip kahve ve tatlı istemeleri üzerine gerçekler ortaya çıktı.

"İSMİNİ SÖYLEMEK İSTEMEDİĞİM İÇECEĞİ SORDULAR"

Genç kız, yaşadıklarını sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak paylaştı:

"Fişekhane’de bir mekana tatlı yemek ve kahve içmek için geldim.

Ne istersiniz? diye sordular.İsmini söylemek istemediğim içeceği sordular ki beni görüyorlar.

"KAHVE VE TATLI İSTİYORUM DEDİM"

Hayır kahve ve tatlı istiyorum dedim. O sırada yalnızdım arkadaşlarım sonra gelecekti.

"YALNIZCA YEMEK VE İÇKİ SERVİSİMİZ VAR DEDİLER"

⁠Beni mekana almayıp şu an yalnızca yemek ve içki servisimiz var dediler.

"ARKADAŞLARIM GELDİ VE AÇIKLAR"

Ben de çıktım. Arkadaşlarım mekana geldi ve açıklar.

"MEKANA ALINMIŞLAR"

Onlara, siz de gidip tatlı ve kahve isteyin bakalım ne yapacaklar dedim. Mekana alınmışlar."