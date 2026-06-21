İstanbul'da görevli polis memuru, mesaisine başlamadan önce sokakta namaz kıldı

Emniyet güçleri, gece gündüz demeden vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışmaya devam ediyor.

Aralıksız mesailerini sürdüren ekipler, kimi zaman gündelik ihtiyaçlarından bile feragat ediyorlar, ancak ibadetlerini yerine getirmeyi atlamıyorlar.

MESAİ ÖNCESİ SOKAKTA SABAH NAMAZINI KILDI

Türkiye’de polis memurları ve diğer kamu görevlileri, yoğun mesai temposuna rağmen namaz vakitlerini değerlendirmeye çalışıyor.

İstanbul'da görev başında bulunan bir polis memurunun sabah namazını kıldığı anlar vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.

O ANLAR SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Görüntülerde, polis memurunun sokağa serdiği karton üzerinde sabah namazını eda ettiği anlar yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşırken, paylaşıma beğeni ve takdir yağdı.