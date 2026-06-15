İstanbul'da husumetlisine kurşun yağdıran şahıs o anları cep telefonuyla kayda aldı

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı İstinye Mahallesi'nde M.A., sosyal medya üzerinden husumet yaşadığı B.D.'nin bulunduğu aracı hedef alarak silahla ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı B.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırı sırasında park halindeki başka bir araca da kurşun isabet ettiği belirlendi.

SALDIRIYI KAYDETTİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, şüpheli M.A.'nın saldırı anını cep telefonuyla kaydettiği tespit edildi. Görüntülerde şüphelinin silahla ateş ederken, “Kime şekil yapıyorsunuz, beni mi tehdit ediyorsunuz?” diye bağırdığı ve olay yerinden kaçmaya çalışan B.D.'yi kovaladığı görüldü.

YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Taraflar arasındaki husumetin sosyal medya üzerinden başladığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.