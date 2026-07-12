İstanbul'da İETT otobüsü ambulansa çarptı
Fatih ilçesinde İETT otobüsü, caddede dönüş yapan ambulansa çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 yolcu yaralandı.
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İstanbul'un Fatih ilçesi Fevzipaşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi'nin kesişiminde korkutan bir kaza yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 38B hat numaralı Sultangazi-Vezneciler seferini yapan İETT otobüsü, caddeye dönüş yapan ambulansa çarptı.
3 YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)