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İstanbul'da İETT otobüsü ambulansa çarptı

Fatih ilçesinde İETT otobüsü, caddede dönüş yapan ambulansa çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 yolcu yaralandı.

Ensonhaber / DHA
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İstanbul'un Fatih ilçesi Fevzipaşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi'nin kesişiminde korkutan bir kaza yaşandı. 

Edinilen bilgiye göre, 38B hat numaralı Sultangazi-Vezneciler seferini yapan İETT otobüsü, caddeye dönüş yapan ambulansa çarptı.

3 YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI 

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)