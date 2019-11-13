İstanbul'da internet üzerinden silah satan 8 kişi yakalandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerine silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattıldı.

BELİRLENEN ADRESLERE BASKIN YAPILDI

Organize ekipleri, şüphelilerin sosyal medya sitelerinde tabanca, tüfek ve otomatik silahlar için 8 bin ile 20 bin lira arasında fiyatlara ilanlar koyduklarını tespit etti.

Polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda kimlik ve adreslerini belirledikleri 10 şüpheli için operasyon yaptı. Organize ekipleri şüphelilerin, ev ve iş yeri adreslerine yaptığı baskında 2'si kurusıkı olmak üzere toplam 3 tabanca, 1 av tüfeği, 4 şarjör ve bir miktar mermi ele geçirildi.

HAKLARINDA ARAMA KARARI BULUNUYORDU

Yapılan baskınlarda hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alınırken, firari 2 kişinin ise yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan 8 kişinin, Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.













