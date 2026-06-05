İstanbul'da kaçak tütün ticareti yapan şebekeye operasyon: 22 gözaltı

Kaçak ürün ticareti yapan suçlulara yönelik operasyonlar hız kesmiyor.

Bu kapsamda yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek ile örgüt faaliyeti kapsamında kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİLER TAKİBE ALINDI

Yapılan çalışmalarda, örgütlü şekilde kaçak tütün ve tütün mamulleri ticareti yaparak haksız kazanç elde ettikleri ve devleti vergi kaybına uğrattıkları öne sürülen şüpheliler takibe alındı.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul ve Adıyaman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

684 BİN 800 DOLU MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 762 bin 600 boş makaron, 684 bin 800 dolu makaron, 1 ton 486 kilogram kıyılmış tütün, 1 milyon 277 bin 338 sigara sarma kâğıdı, 9 bin boş sigara paketi, 6 bin 520 paket gümrük kaçağı sigara ve 237 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

511 ELEKTRONİK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca 3 bin 923 paket elektronik sigara tütünü, 5 bin 786 puro, 511 elektronik sigara ve nargile cihazı, 195 elektronik sigara likiti, 4 kompresör, 8 sigara sarma makinesi ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin, örgütlü şekilde kaçak tütün ve tütün mamulleri ticareti yaparak haksız kazanç elde ettikleri ve devleti vergi kaybına uğrattıkları iddia edildi.