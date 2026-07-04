İstanbul'da kadın sürücü galeriye daldı
Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, motosiklet satışı yapan dükkana girdi.
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İstanbul Kadıköy'de kaza...
Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki otomobil, cadde üzerindeki motosiklet satışı yapan dükkana girdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada kadın olduğu belirlenen otomobil sürücüsü yaralandı.
SÜRÜCÜ HASTANEYE SEVK EDİLDİ
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DÜKKANDA HASAR OLUŞTU
Dükkana giren otomobil, olay yerine gelen çekiciyle kaldırıldı.
Dükkanda hasar oluşurken ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)