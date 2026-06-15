İstanbul'da kayalıklardan denize düştü

Avcılar'da 43 yaşındaki D.S. isimli kadın, ölümden döndü.

Denizköşkler Mahallesi sahilindeki kayalık bölgede D.S.'nin suya düştüğünü gören çevredekiler, devriye görevi yapan yunus ekibine ait aracı durdurdu.

EKİPLER KURTARDI

İnen ekipteki bir polis memuru, suda çırpınan kadını eliyle tutarak çekip kurtardı.

Bu arada polisin diğer ekip arkadaşı ise sağlık ekibi istedi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kadın kayalıklardan çıkarılırken gelen 112 Acil Sağlık ekibi, sudan çıkarılan kadını ambulansa aldı ve genel sağlık kontrolü için hastaneye sevk etti.

Kadının kurtarıldığı bölge ve polisin kadının sağlık ekiplerine teslim ettiği anlar, havadan görüntülendi.