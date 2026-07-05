İstanbul'da konvoyla yol kapattılar: Tepki çeken görüntülere 289 bin TL ceza
Pendik'te düğün konvoyu sırasında yolu trafiğe kapattıkları görüntülerle gündem olan 6 sürücüye toplamda 289 bin 986 lira ceza uygulandı.
Trafikte can güvenliğini tehdit eden magandalara geçit yok...
Bu kapsamda yürürlüğe giren yeni trafik yasası ile beraber trafikte kural ihlali yapan sürücülere caydırıcı cezalar uygulanıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda harekete geçti..
TEPKİ ÇEKEN DÜĞÜN KOVOYUNA İNCELEME
Ekipler, 4 Temmuz'da İstanbul'un Pendik ilçesi Güzelyalı Sahil Bulvarı'nda çekildiği belirlenen ve sanal medya da paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.
Sanal devriye ekiplerinin yaptığı çalışmada, sürücülerin araçlarıyla konvoy oluşturarak kol halinde ilerlediği, diğer araçların geçişini zorlaştırdığı, düğün konvoyu nedeniyle trafik akışını kısmen engellediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.
6 SÜRÜCÜYE 289 BİN TL CEZA
Plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen 6 sürücü polis ekiplerince yakalandı.
Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 289 bin 986 lira ceza yazıldı.İstanbul'da tepki çeken düğün konvoyu