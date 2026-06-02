İstanbul'da köpeğe çarpmamak için ölümden döndü

Başıboş sokak köpeği terörü sürüyor.

Şimdiye kadar birçok vatandaşın ölümüne ve yaralanmasına yol açan sokak köpeklerinin güvenli alanlara alınması gerekiyor.

Meclis'ten geçen yasaya rağmen bazı sorumsuz belediyeler yüzünden başıboş sokak köpekleri, her gün yeni bir olaya neden oluyor.

Son olay, İstanbul Şişli'de meydana geldi.

KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI

Harbiye Mahallesi Kadırgalar Caddesi'nde otomobili ile seyir halinde olan İ.O., bir anda yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca kaldırıma çarptı.

TAKLA ATTI

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı.

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

EKİPLER ÖNLEM ALDI

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alırken, sağlık ekipleri de kendi imkanlarıyla araçtan çıkan İ. O.’yü sağlık kontrolünden geçirdi.

Kaza sonrası takla atan otomobil ise çekici ile kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

