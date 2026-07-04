İstanbul'da kuyumcuda soygun: Altınlarla kaçtılar

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

İstanbul'un Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi Tülin Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında, hırsızlık olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, motosikletle kuyumcunun önüne gelen maskeli ve silahlı 2 şüpheli, iş yerine girdi.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Şüpheliler, tezgah üzerinde bulunan bir miktar altın bileziği alarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Ekipler iş yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunurken, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.