Türkiye'de daha hızlı internet paketleri tercih ediliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"na göre ülkede internet kullanımı giderek yaygınlaşıyor.

Türkiye'de geçen yılın ilk çeyreğinde 20,7 milyon olan sabit geniş bant abone sayısı, bu yılın aynı döneminde 21,2 milyona yükseldi.

Ev ve iş yerlerinde internet kullanımının artmasının yanı sıra kullanıcıların daha yüksek hızlı paketlere yöneldiği görüldü. Geçen yılın ilk çeyreğinde abonelerin yüzde 32'si 50 megabit üzeri paketleri tercih ederken, bu oran bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 44,6'ya çıktı.

EV VE İŞ YERLERİ İNTERNET KULLANIMI

Ev ve iş yerlerinde internet kullanımının artmasının yanı sıra kullanıcıların daha hızlı paketleri talep etmesi de dikkati çekti.

100 MEGABİT ÜSTÜ HIZ İSTEYENLERİN ORANI KATLANDI

Özellikle 100 megabit üzeri paketlere ilgi dikkat çekti. Bu hızdaki paketleri tercih edenlerin oranı yüzde 7,3'ten yüzde 14,6'ya yükselirken, 50-100 megabit aralığını tercih edenlerin oranı da yüzde 24,7'den yüzde 30'a çıktı.

Buna karşılık 24-35 megabit hızındaki paketleri kullananların oranı yüzde 19,7'den yüzde 13,6'ya geriledi.