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İstanbul'da lüks otomobilleriyle drift yaptılar

Lüks otomobilli magandalar, sokakta dakikalarca drift yaparken, başka bir maganda çekicinin üstünde patinaj çekti.

İHA | 12.09.2019 - 09:09..
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Mega kentte ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen cadde ve sokaklarda drift terörü devam ediyor.

Son olarak Maslak Atatürk Oto Sanayi’de toplanan bir grup lüks otomobilli magandadan biri, dakikalarca sokaklarda yanlama hareketi yaptı.

ABART EGZOZLA TOZU DUMANA KATTI

Sanayini sokaklarını trafiğe kapatan magandalar, etrafında dönerek tozu dumana kattı. Abart egzoz kullanmayı da ihmal etmeyen maganda, ardından süratli bir şekilde ilerleyerek gözden kayboldu.

ÇEKİCİNİN ÜSTÜNDE PATİNAJ ÇEKTİ

Ümraniye’de kaydedilen bir başka görüntü ise, otomobilli maganda cadde ortasında kendi etrafında defalarca dönerek terör estirdi. Ortalığı dumana boğan maganda bir de çekicinin üzerinde patinaj çekti.

İstanbul'da lüks otomobilleriyle drift yaptılar ViDEO

İstanbul'da lüks otomobilleriyle drift yaptılar

CEP TELEFONU KAMERASIYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Bir yandan yanlama yapması ve egzozdan gürültü çıkartan cep telefonu kamerasına yansıdı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, şov uğruna yapmadığını bırakmadı. Ortalığı dumana boğan magandalar, kendi etrafında dönerek kuralları hiçe saydı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yapan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da lüks otomobilleriyle drift yaptılar

İstanbul'da lüks otomobilleriyle drift yaptılar

İstanbul'da lüks otomobilleriyle drift yaptılar

İstanbul'da lüks otomobilleriyle drift yaptılar

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