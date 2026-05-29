İstanbul'da makas atan ehliyetsiz sürücüye 176 bin lira ceza

İstanbul Küçükçekmece'de, bir sürücü trafikte seyir halinde ilerlediği sırada diğer araçlara makas atarak şerit değiştirdi.

Sürücünün o anları sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

ARACIN SÜRÜCÜSÜ VE SAHİBİ YAKALANDI

Görüntüler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi.

Sanal Devriye ekiplerinin takibi sonucu, araç sürücüsü ile araç sahibi kısa sürede yakalandı.

176 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

Yakalanan sürücü E.M.'nin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Sürücü ile araç sahibine, ‘ardı ardına tehlikeli şerit değiştirmek' , ‘sürücü belgesiz araç kullanmak' , ‘yakın takip' , ‘saygısızca araç kullanmak' ve ‘sürücü belgesiz araç kullanılmasına izin vermek' suçlarından toplam 176 bin lira idari para cezası uygulandı.

Söz konusu araç, 60 gün süreyle trafikten men edildi.

SÜRÜCÜNÜN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Sürücü E.M., işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Sürücünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.