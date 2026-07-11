İstanbul'da Marmaray raylarına sıkışan kadın kurtarıldı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Marmaray Tren istasyonunda ilginç bir olay yaşandı.

İddiaya göre istasyonda bekleyen kadın yolcu boş raylara inerek oturduğu sırada gelen trenin altında kaldı.

SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

Olayı gören diğer yolcu ve güvenlik görevlileri kadını kurtarmak için seferber oldu.

Raylardaki kadın istasyonda bulunan yolcu ve güvenlik görevlileri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.