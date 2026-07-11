İstanbul'da Marmaray raylarına sıkışan kadın kurtarıldı
Üsküdar ilçesinde tren istasyonunda raylara inen kadın, Marmaray'ın raylara oturması sonucu bulunduğu yerde sıkıştı. İstasyondakilerin yardımı ile bulunduğu yerde kurtarılan kadının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Marmaray Tren istasyonunda ilginç bir olay yaşandı.
İddiaya göre istasyonda bekleyen kadın yolcu boş raylara inerek oturduğu sırada gelen trenin altında kaldı.
SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI
Olayı gören diğer yolcu ve güvenlik görevlileri kadını kurtarmak için seferber oldu.
Raylardaki kadın istasyonda bulunan yolcu ve güvenlik görevlileri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)