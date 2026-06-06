İstanbul'da metro arızası: İstasyon ve otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

İstanbul'un kronik sorunlarından biri haline geldi...

Megakent'te bulunan İETT otobüsleri ve metrobüslerde yaşanan yangın ve kazalar, seferlerde aksamalara ve vatandaşların mağdur olmasına neden oluyor.

Bu tarz aksamalar nedeniyle mağdur olan İstanbullular yetkililerden bir çözüm beklerken bu kez de metroda arıza yaşandı.

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Veysel Karani-Akşemsettin istasyonunda yaşanan teknik arıza nedeniyle vatandaşlar isyan etti.

SEYİR HALİNDEKİ METRO ARIZALANDI

İddiaya göre, tüneldeki yeraltı suyu sızıntısı ve makas bölgesindeki zemin hasarı nedeniyle onarım çalışmalarının sürdüğü hatta seyir halindeki metroda teknik arıza yaşandı.

İSTASYONDA YOLCU YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Arıza nedeniyle yolcular yaklaşık 15 dakika boyunca beklemek zorunda kaldı.

Bu süreçte istasyondaki yolcu yoğunluğu giderek arttı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Bir süre sonra yeniden hareket eden metro, Nurtepe istasyonuna kadar ilerleyebildi.

Arızanın devam etmesi üzerine çok sayıda yolcu, Nurtepe istasyonundan tahliye edilerek İBB tarafından tahsis edilen M7 numaralı Nurtepe-Mecidiyeköy ücretsiz ring otobüslerine yönlendirildi.

OTOBÜS DURAKLARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Mecidiyeköy istikametine ulaşmak isteyen vatandaşlar, otobüslere binebilmek için turnikelerde ve istasyon çıkışlarındaki duraklarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaşanan aksaklık nedeniyle çok sayıda yolcu işlerine ve randevularına geç kaldıklarını belirterek duruma tepki gösterdi.

"SÜREKLİ PERON DEĞİŞTİRİP DURUYORUZ, SINAVA GEÇ KALDIM"

Metroda bekleyen yolculardan biri, "Metro arıza yaptı ve sürekli peron değiştirip duruyoruz. Ben sınava geç kaldım bu durumdan rahatsızım. Mecidiyeköy İstasyonu da kapalı.

Sadece burada sıkıntı yok acilen bir el atılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.