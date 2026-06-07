İstanbul'da metro arızası: Tünelde yürümek zorunda kaldılar

İstanbulluların ulaşım sorunu çözülemiyor...

Bakımları yapılmayan İETT otobüsleri ve metrobüsler yaşanan yangın ve arıza nedeniyle gündemden düşmezken bu kez de metro hattında yaşanan arıza ile vatandaşlar mağdur oldu.

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Veysel Karani-Akşemsettin istasyonunda dün öğle saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle vatandaşlar isyan etti.

İSTASYONDA YOLCU YOĞUNLUĞU

İddiaya göre, tüneldeki yeraltı suyu sızıntısı ve makas bölgesindeki zemin hasarı nedeniyle onarım çalışmalarının sürdüğü hatta seyir halindeki metroda teknik arıza yaşandı.

Arıza nedeniyle yolcular yaklaşık 15 dakika boyunca beklemek zorunda kaldı.

Bu süreçte istasyondaki yolcu yoğunluğu giderek arttı.

YOLCULAR TÜNELDE YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI

Metrodan inen bazı yolcular ise, Nurtepe istasyonuna varmak için tünel içerisinde yürümek zorunda kaldı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, metroda bulunan bazı yolcuların tahliye edildiği de öğrenildi.

Bir süre sonra yeniden hareket eden metro, Nurtepe istasyonuna kadar ilerleyebildi.

OTOBÜS DURAKLARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Arızanın devam etmesi üzerine çok sayıda yolcu, Nurtepe istasyonundan tahliye edilerek İBB tarafından tahsis edilen M7 numaralı Nurtepe-Mecidiyeköy ücretsiz ring otobüslerine yönlendirildi.

Mecidiyeköy istikametine ulaşmak isteyen vatandaşlar, otobüslere binebilmek için turnikelerde ve istasyon çıkışlarındaki duraklarda uzun kuyruklar oluşturdu.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan aksaklık nedeniyle çok sayıda yolcu işlerine ve randevularına geç kaldıklarını belirterek duruma tepki gösterdi.

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