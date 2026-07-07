İstanbul'da mobilya malzemesi yüklü kamyonet alev alev yandı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

İstanbul Başakşehir'den alevler yükseldi.

Başak Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli mevkiinde öğlen saatlerinde mobilya malzemeleri yüklü kamyonetin motor kısmında dumanlar çıkmaya başladı.

DUMANLAR YÜKSELEN ARACINI DURDURDU

Şoför, dumanları fark etmesinin üzerine aracı durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede alevler bütün aracı sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü.

ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Yangında araç tamamen kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın nedeniyle İkitelli bağlantı yolu bir süre trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.