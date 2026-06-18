İstanbul'da motosiklet tamirhanesinde yangın: İş yeri ve araçlar küle döndü
Fatih'te bir motosiklet tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. Alev topuna dönen tamirhane ve çevresinde bulunan araçlar zarar görürken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası küle dönen tamirhane ve çevresi havadan görüntülendi.
İstanbul'un Fatih ilçesinde saat 13:30 sıralarında Fatih Debbağ Yunus 1. Çıkmaz Sokak'ta, sokak üzerinde bulunan motosiklet tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı.
TAMİRHANE ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri adeta alev topuna dönen tamirhaneye müdahalede bulundu.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.
CAN KAYBI YOK
Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası iş yerinde ve çevresinde bulunan araçlar küle döndü.
Alevler içerisinde kalan iş yerinden yükselen dumanlar ise kilometrelerce uzaktan görüldü.
Yangın, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.
ZARAR GÖREN TAMİRHANE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan yangın sonrası küle dönen motosiklet tamirhanesi ve çevresindeki zarar gören araçlar havadan görüntülendi.
Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.