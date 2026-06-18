İstanbul'da nüfusta kayıp abisinin 20 yıl önce öldüğünü öğrendi

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde 20 yıldır kayıp olarak aranan Engin Kaya ile ilgili yürütülen süreç, yıllar sonra ortaya çıkan resmi kayıtlarla bambaşka bir gerçeği gözler önüne serdi.

Kaya’nın 2006 yılında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdiği belirlenirken, ailesi hem mezar yerinin bilinmemesinden hem de nüfus kayıtlarındaki hatadan dolayı büyük bir çıkmazla karşı karşıya kaldı.

20 YIL SÜREN KAYIP ARAYIŞI

1968 doğumlu Engin Kaya, 2006 yılından itibaren ailesi tarafından kayıp olarak aranıyordu. Yıllar boyunca yapılan başvurulara rağmen herhangi bir sonuç alınamazken, Kaya’dan hiçbir iz bulunamadı.

Aile, uzun süren belirsizlik nedeniyle kayıp başvurularını sürdürürken, 2026 yılında yapılan gaiplik başvurusu sırasında beklenmedik bir tablo ortaya çıktı.

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Mahkeme incelemeleri sonucunda Engin Kaya’nın 3 Kasım 2006’da Çekmeköy Madenler’de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdiği belirlendi. Kayıtlara göre Kaya, kazanın ardından üç gün yoğun bakımda kaldı ve daha sonra hayatını kaybetti.

ADLİ TIP SÜRECİ VE KİMSESİZLER MEZARLIĞI DETAYI

Yapılan araştırmalarda Kaya’nın cenazesinin 24 gün boyunca Adli Tıp Kurumu’nda kaldığı, ardından Kilyos Kimsesizler Mezarlığı’na defnedildiği tespit edildi. Ancak mezar yerinin net olarak belirlenememesi, ailenin yıllardır süren arayışını daha da zorlaştırdı.

MEZARIN BULUNMASI İÇİN ÇAĞRI

Aile, yetkili kurumlara seslenerek Engin Kaya’nın mezar yerinin tespit edilmesini ve resmi kayıtların düzeltilmesini talep etti. Olay, uzun yıllar süren kayıp vakalarında yaşanabilecek bürokratik sorunları da yeniden gündeme taşıdı.

Gaiplik davası açıldı, yapılan araştırmada 20 yıl önce öldüğü ortaya çıktı

20 YIL ÖNCE ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Yaptıkları gaiplik başvurusu sırasında abisi Engin Kaya'nın 20 yıl önce öldüğü ortaya çıkan Yıldıray Kaya, yaşanan akıl almaz olayı şu sözlerle anlattı:

"Çekmeköy Madenler'de bu cadde üzerinde kaza oluyor ve abim bu kazada ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Hastanede 3 gün yoğun bakımda kalıyor, yoğun bakımda kaldıktan sonra da vefat ediyor. Vefat ettikten sonra Adli Tıp'a gönderiliyor ve Adli Tıp'ta 24 gün bekletiliyor. Abimin üstünde kimliği de mevcut. O esnada Anadolu yakasında çoğu yere jandarma kolluk kuvvetleri bakıyor. Biz abimin öldüğünü 20 yıl sonra savcılıkta öğreniyoruz. Bize neden hiçbir şey bildirilmedi, evimize neden kimse ulaşmadı, telefonumuzu neden kimse aramadı? Bizim açtığımız gaiplik davasının üzerinde 1 buçuk yıl geçtikten sonra bize oradaki hakim tarafından abimin öldüğü söylendi. 'Çekmeköy'de trafik kazasında ölmüş' dedi. Bizi Numune Hastanesi'ne gönderdi. Numune Hastanesi'nden sonra Adli Tıp'a gittik. Adli Tıp'a gittikten sonra da Kilyos Kimsesizler Mezarlığı'na gömüldüğünü öğrendik."

"CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Engin Kaya'nın nüfusta hala sağ gözüktüğünü ve bu nedenle devlet kurumlarında pek çok sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Elimizdeki belgelerde jandarma kolluk kuvvetlerinin tutanakları var. Üsküdar Polis Merkezi Karakolu'nun başkomiserinin imzası ve tutanağı var; savcının tutanağı da var. Bu kişi öldükten sonra neden 20 yıldır kütükten düşürülmüyor? 20 yıldır abim kütükte sağ gözüküyor. Devlet kurumlarına gittiğimiz zaman bize diyorlar ki, 'Abiniz sağ, abiniz yaşıyor, abinizi bulun getirin.' Biz nereden bulacağız abimizi? Bizim de 20 yıl sonra haberimiz oluyor. Bu işte bir şaibe var, biz biz bunun bir cinayet olduğunu düşünüyoruz ve bu konuyla ilgili gerekli mercilere müracaat ettik ve bu ilgili konuyla biz devamını getirmek istiyoruz. Bizim babadan kalma bir yerimiz vardı. Orayı devlet bize böldüğü için "Abinizi bulun getirin" diyor, kardeşimin üstüne vermek için. E bu da abim de olmadığı için biz de bulamıyoruz. 20 sene olmuş."

"BİR İNSAN ÖLDÜĞÜNDE, ÖLÜM EVRAKI VERİLMEZ Mİ?"

Kaya, o dönemde kaza sonrası abisinin ölmüş olduğunun hiçbir şekilde kendilerine bildirilmediğini ve 20 yıl boyunca da nüfus kütüğünden düşürülmediğini belirterek şunları söyledi:

"Öğreniyoruz ki kaza sonrası 112 ambulans geliyor. Ambulansta olan doktorun, hemşirenin ve şoförün hepsinin dosyada isimleri var. Peki bu dosyada bunların ismi var da 20 yıldır siz bizi neden bulmuyorsunuz, bize haber vermiyorsunuz? Bu adamı neden kütükten düşürmediniz 20 yıldır? Çünkü bu işte şaibeli bir olay var, biz bu olayı cinayet olarak biliyoruz. O zamanki kolluk kuvvetleri, savcılar, hakimler; neredeydiniz bu zamana kadar? Bir insan öldüğü zaman ölüm evrakı elinize verilmez mi? Verilir. Peki siz niye kütüğe 'Böyle bir şahıs ölmüştür' diye bildirip kütükten düşürmüyorsunuz ve ailesine haber vermiyorsunuz? Gidip bu adamın adresini bulun ve ailesine deyin ki, 'Bu adam vefat etmiştir, gelin teşhis edin.' Bir bankanın 10 lira alacağı 50 defa sizin yedi sülalenizi arar, Böyle bir şey olabilir mi?"

"ABİM SAHİPSİZ KALDI"

Abisinin Kilyos Kimsesizler Mezarlığı'na gömüldüğünü ancak üzerinden 20 yıl geçtiği için mezar yerinin bulunamadığını söyleyerek duruma tepki gösteren Yıldıray Kaya, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"Bizim elimizde bütün dosyalar var. Hangi savcı, hangi jandarma komutanı, hangi başkomiser, hangi savcı bakmış hepsinin ismi dosyada var. 2006'da abim kayboluyor, mahkeme sonucunda 20 yıl sonra abimin öldüğünü duyuyorum. Siz neredeydiniz 20 yıl önce? Kanun yok muydu? Devlet yok muydu? Abimin mezar yeri de belli değil. Kilyos Kimsesizler Mezarlığı'na gömülmüş ama biz mezarı da bulamıyoruz. Çünkü 20 yıl geçtiği için yapılı değil; bir tane tabela koymuşlar sadece ve o da çürümüş gitmiş. Biz şimdi kime gidip ziyaret edeceğiz? Kime söyleyeceğiz 'Benim abim burada yatıyor' diye? Abim öldü ama mezarlıkta nerede olduğu belli değil, benim abim sahipsiz kaldı."