İstanbul'da orman denetimi sırasında şaşırtan diyalog

İstanbul'da orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında, Arnavutköy'de denetimler yapıldı.

Drone operatörlerinin havadan yaptığı tespitler doğrultusunda belirlenen noktalara yönlendirilen ekipler, ormanlık alanlarda bulunan vatandaşları tek tek uyararak bölgeyi boşalttı.

DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Denetimlerde yasak olmasına rağmen ormanlık alanda bulunan bazı kişilere idari para cezası uygulanırken ekipler, vatandaşları alınan kararlar hakkında bilgilendirdi.

Denetimler sırasında yaşanan bir diyalog ise dikkat çekti.

"OĞLUM KARAKOL KOMITANI"

Polis ekiplerinin ormanlık alandan çıkmasını istediği bir vatandaşın, "Benim oğlum da karakol komutanı" diyerek bölgeden ayrılmak istemediği görüldü.

Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sürerken vatandaşın, ormanlık alanın yanındaki bir evi göstererek, "Orası da orman değil mi?" diye sorması üzerine polis ekipleri, gösterdiği yerin tapulu arazi olduğunu belirterek "Orası vatandaşın tapulu arazisi." cevabını verdi.

Bunun üzerine ekipler, vatandaşı bölgeden çıkardı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin drone destekli denetimlerinin, orman yangını riskine karşı alınan tedbirler kapsamında belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.