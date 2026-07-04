TSK, Venezuela’da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor

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Geçen hafta peş peşe yaşanan 7.2 ve 7.5'lik iki depremle sarsılan Venezuela'da, hayatını kaybedenlerin sayısı 1943'e yükseldi.

Depremlerin ardından Venezuela'ya Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülkeden yardım eli uzandı.

TSK VENEZUELA'DA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), depremlerin ardından bölgeye gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı arama kurtarma timlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

"TSK ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Umut taşıyan adımlar, kıtaları aşar. Venezuela’da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye intikal eden Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı’na bağlı timlerimiz, afet bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerimiz, enkaz alanlarında faaliyetlerini icra ederken depremden etkilenen bölge halkının ihtiyaçlarına destek sağlıyor, zor zamanlarında da yanlarında yer alıyor.”