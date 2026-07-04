CHP'li vekil, Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin spor kıyafetini hedef aldı

Meclis'te gergin anlar...

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz aldı.

Konuşmasında Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’yi hedef alan Alp, tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

GİYİM TARZINI ELEŞTİRDİ

Yanından Çiçekli'nin spor kıyafetli fotoğrafları ile gelen Alp, valinin giyim tarzını eleştirdi.

Çiçekli'nin vatandaşın içerisinde taytla gezdiğini iddia eden CHP'li vekil, "Böyle vali, mali olmaz." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE GEZEMEZLER"

Konuşmasının devamında İçişleri Bakanlığı'na seslenen Alp, "Ya bu valileri alın ya da bu valilere asma yaprağı gönderin taksınlar.

Böyle şehrin ortasında gezemezler." dedi.

"BAKANLIK GÖREVDEN ALMALIDIR"

Üslubunu daha da sertleştiren Kars Milletvekili, "İçişleri Bakanlığı bu duruma derhal müdahale etmeli, devletin makamının ağırlığına gölge düşüren bu yöneticileri ya hemen görevden almalı ya da gerekli uyarıları yapmalıdır." ifadelerine yer verdi.

TANSİYON YÜKSELDİ

Alp’in konuşması esnasında elindeki Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin taytlı fotoğrafını genel kurula göstermesi ve sert ifadeler kullanması üzerine AK Partili milletvekilleri, oturdukları sıralardan müdahale ederek sözlere tepki gösterdi.

Karşılıklı laf atmaların yaşandığı oturumda Meclis Başkan Vekili, gerginliğin tırmanması üzerine vekilleri sükunete davet etti.