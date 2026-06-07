İstanbul'da Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı

İstanbul'un Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasında silahlı saldırı olay meydana geldi.

İddiaya göre 2 şahıs, Otokoç'a ait otomotiv firmasının iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

ŞÜPEHLİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırganlar daha sonrasında olay yerinden bir ticari taksiyle kaçarak uzaklaştı.

OLAY YERİNDE SİLAH VE BOŞ KOVAN BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, olay yerinde yapılan incelemede 1 adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan bulundu.

GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.