İstanbul'da otomobil kaydı, doğalgaz kutusuna çarptı

İstanbul Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Aybeniz Sokak’ta içinde kimsenin olmadığı öğrenilen otomobil, kayarak 3 katlı binanın önündeki doğalgaz kutusuna çarparak durabildi.

Kaza sonucunda binanın önündeki duvar kısmen yıkılırken, gaz sızıntısı yüzünden bütün vatandaşlar sokaklara döküldü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ÇALIŞMA YAPTI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken binada yaşayan vatandaşlar, tedbiren tahliye edildi. Sızıntının önüne geçilirken kazaya sebep olan otomobil, kaza alanından kaldırıldı. İGDAŞ ekipleri, binanın doğalgazını keserek kırılan kutu ve boru üzerinde çalışma yaptı.

OTOMOBİLİN PEŞİNDEN KOŞTULAR

Öte yandan, otomobilin cadde üzerinden sokağa kayarak kontrolsüz bir şekilde girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin başıboş bir şekilde sokağa girdiği, içinde kimsenin olmadığı öğrenilen otomobili durdurmak için insanların peşinden koştuğu görüldü.

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde ise doğalgaz sızıntısının sesinin net duyulduğu ve vatandaşların kutuya çarpan otomobili çektiği kazanın ilk anları görüldü. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.