İstanbul'da plakasız lüks aracıyla drift atan maganda kamerada

Drift atmak, sürücünün araç hakimiyetini anlık olarak kaybetmesine, beklenmedik yön değişikliklerine ve yüksek hız nedeniyle kontrol dışı savrulmalara yol açar.

Sonuçları ise ağır olabilir.

Trafikte hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını bu şekilde tehlikeye atmanın cezası 140 bin lira olarak belirlendi.

Ek yaptırımlar arasında ise sürücü belgesine 60 gün el koyma, aracın 60 gün trafikten men edilmesi yer alıyor.

DRIFT ANLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTTIĞI

Bunlara bir örnek daha son olarak İstanbul Güngören'de yaşandı.

Gece saatlerinde C.D. isimli sürücünün plakasız lüks aracıyla yaptığı drifti sosyal medyada paylaşmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sanal Devriye ekipleri harekete geçti.

170 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Ekipler, çalışmalar sonucunda C.D. isimli sürücüyü kısa sürede tespit ederek yakaladı. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen sürücüye 'trafik kural ihlallerini özendiren veya öven görüntü ve içeriklerin sosyal medya hesabında paylaşılması', 'öngörülen sayıda plaka takmamak', 'araçlarda izinsiz yazı-işaret-sembol-resim-bulundurma' ve 'drift atmak' suçlarından toplamda 170 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı da öğrenildi.