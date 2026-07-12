İstanbul'da plakasız ve ehliyetsiz motosikletliye 131 bin TL ceza

İstanbul Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler tarafından Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamada, plakasız ve sürücüsünün kasksız olduğu bir motosiklet durduruldu.

EHLİYETSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede, şase numarasından 34 RBR 705 plakalı olduğu belirlenen motosikleti kullanan M.E.K. isimli sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

MOTOSİKLETLİYE VE ARAÇ SAHİBİNE 131 BİN TL CEZA

Bunun üzerine sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 23/4, 36/3-a, 30/1-b ve 78/1-b maddeleri kapsamında 91 bin 219 lira idari para cezası uygulandı. Araç sahibine ise aynı kanunun 36/3-a maddesi kapsamında 40 bin lira ceza kesildi.

Sürücü ve araç sahibine toplam 131 bin 219 lira idari para cezası uygulanırken, motosiklet 30 gün süreyle trafikten menedildi.