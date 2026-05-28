İstanbul'da polis uygulamasından kaçtı: Panik atağım var

İstanbul Kadıköy sahil yolunda ekipler trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında polis uygulamasını fark eden motosiklet sürücüsü, ters yöne girerek kaçmaya çalıştı.

"PANİK ATAĞIM VAR"

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün kaçış anları drone kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ekiplerin takibi sonucu kısa sürede yakalanan sürücü, kaçma nedenini "Panik atağım var" sözleriyle açıklamaya çalıştı.

KATLANIR PLAKA TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerde motosiklette katlanır plaka bulunduğu, sürücünün yetersiz ehliyetle araç kullandığı ve hem sürücünün hem de yolcunun kask takmadığı tespit edildi.

Sürücüye katlanır plaka, ters yön ihlali, yetersiz ehliyet ve kask kullanmamak maddelerinden cezai işlem uygulandı.

TOPLAM 171 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Motosiklet sahibine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan işlem yapıldı.

Toplamda 171 bin 629 lira ceza kesilirken araç 1 ay süreyle trafikten men edildi.