Türkiye'nin simge köprüleri 15 Temmuz için kırmızı beyaza büründü

Türkiye, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıl dönümü öncesinde milli birlik ve beraberliğin simgesi olan ay yıldızlı bayraklarla donatıldı. Ülkenin en önemli ulaşım yapıları arasında yer alan beş büyük köprüye asılan dev Türk bayrakları, kırmızı beyaz görüntüler oluşturdu.

İstanbul başta olmak üzere farklı bölgelerde bulunan simge köprüler, 15 Temmuz’un anlam ve önemini yansıtan özel süslemelerle vatandaşların dikkatini çekti.

BEŞ DEV KÖPRÜDE AY YILDIZLI GÖRÜNTÜLER

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen çalışma ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü dev Türk bayraklarıyla donatıldı.

Bunun yanı sıra Osmangazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü’nde de bayraklandırma çalışmaları yapıldı.

Türkiye’nin farklı noktalarındaki bu önemli ulaşım yapıları, kırmızı beyaz renkleriyle milli birlik mesajının simgesi haline geldi.

KÖPRÜLER DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Türk bayraklarıyla süslenen köprülerde ortaya çıkan etkileyici manzara dron kameralarıyla görüntülendi.

Havadan kaydedilen görüntülerde, dev bayraklarla kaplanan köprülerin gece ve gündüz manzaraları dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntüler, 15 Temmuz’un yıl dönümünde birlik ve beraberlik vurgusunu ön plana çıkardı.

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yapılan bayraklandırma çalışmalarıyla, 2016 yılında yaşanan darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşlar anılırken, milli iradeye verilen önem de bir kez daha vurgulandı.

Türkiye’nin simge yapılarında dalgalanan dev Türk bayrakları, 15 Temmuz ruhunun ve ortak değerlerin sembolü olarak vatandaşlara görsel bir mesaj verdi.