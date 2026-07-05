İstanbul'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı: O anlar kamerada
Kağıthane'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, kısa sürede tüm aracı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Kağıthane'de saat 02.30 sıralarında dumanlar yükseldi.
Merkez Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.
ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Otomobilin motor bölümünden duman çıktığını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek indi.
Kısa süre sonra motor kısmında başlayan yangın tüm aracı sardı.
EKİPLER GELENE DEK TÜPLERLE MÜDAHALE ETTİLER
Çevredekilerden yardım isteyen sürücü, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalışırken, diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ŞANS ESERİ KİMSEYE ZARAR GELMEDİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
YANGIN ANLARI KAMERADA
Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Otomobilin alev alev yandığı anlar ise çevrede bulunanların cep telefonu kamerasına yansıdı.