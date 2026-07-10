Galatasaray, Lesley Ugochukwu ile anlaştı

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer döneminin ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

İlk imzasını orta saha bölgesi için attıracak olan sarı-kırmızılılar, Burnley forması giyen 1.90 boyundaki ön libero Lesley Ugochukwu ile anlaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Sarı-kırmızılıların, Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Haberde, Burnley ile yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldığı belirtildi.

MENAJERİ GELİYOR

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, Lesley Ugochukwu'nun menajeri transfer görüşmelerini tamamlamak üzere 10 Temmuz Cuma günü İstanbul'a gelecek.

TAKIMI KÜME DÜŞTÜ

Burnley geçen sezonu 22 puanla 19. sırada tamamladı ve Premier Lig'den Championship'e düştü.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

22 milyon euro piyasa değeri bulunan Ugochukwu geçtiğimiz sezon Burnley'de 38 maça çıkarken 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 494 dakika sahada kaldı.