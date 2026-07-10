Javier Bardem’in Filistin desteği unutulmadı: Filistin özgürleştiğinde, evime bekliyorum

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırmaya devam ediyor.

70 bini aşkın can kaybı yaşanan Filistin, uluslararası kamuoyundan da destek buluyor ancak sona ermiyor.

Binlerce sivilin hayatını kaybettiği, insani krizin derinleştiği bu süreçte, birçok sanatçı ve ünlü isim Filistin halkının haklarını savunan açıklamalar yaptı.

JAVIER BARDEM'İN FİLİSTİN DESTEĞİ SÜRÜYOR

İspanyol Oscar ödüllü oyuncu Javier Bardem, Filistin meselesine duyarlılığıyla bilinen isimlerden biri.

Bardem, Oscar törenlerinde "Özgür Filistin" vurgusu yapmış, Gazze'deki olayları 'soykırım' olarak nitelendirmiş ve Hollywood'da bazı kesimlerin tepkisine rağmen tutumunu sürdürmüştü.

2026 Dünya Kupası gibi etkinliklerde de Filistin bayrağı taşıyarak dikkat çekti.

VERDİĞİ DESTEK TAKDİRLE KARŞILANDI

2026 Dünya Kupası sırasında İspanyol aktör Javier Bardem, bir Filistin destekçisi taraftarla samimi ve duygusal bir diyalog yaşadı.

O anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

"FİLİSTİN ÖZGÜR OLDUĞUNDA EVİME DAVETLİSİN"

Filistin destekçisi taraftar, Bardem'e hitaben "Her zaman Filistin hakkında konuşuyorsun. Seni seviyorum ve büyük saygı duyuyorum. Filistin özgür olduğunda, evime davetlisin." dedi.

Bardem ise bu jesti sıcak bir şekilde karşılayarak, "Filistinlilerin mücadelesini takdir ediyorum." yanıtını verdi.

Taraftar, Bardem'e "Seni seviyorum kardeşim, sesini duyuruyorsun." diyerek sevgisini tekrarladı.