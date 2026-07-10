Zelensky: ABD'den Patriot füzeleri yakında teslim edilecek

Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da hava savunmasının güçlendirilmesine yönelik diplomatik temaslar hız kesmeden devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, ABD ve Avrupa ülkeleriyle yürütülen görüşmeler sonucunda Patriot hava savunma sistemleri için yeni füze sevkiyatlarının planlandığını açıkladı.

Zelensky, yalnızca yeni mühimmat tedarikine değil, uzun vadede Ukrayna'nın kendi üretim kapasitesini oluşturmasına yönelik adımların da gündemde olduğunu ifade etti.

"ABD'DEN YENİ PAC-3 SEVKİYATI GELİYOR"

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Zelensky, sosyal medya üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa'daki müttefik liderlerle Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan PAC-3 tipi füzelerin temini konusunda görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Yakın zamanda yeni teslimatların yapılacağını belirten Zelensky, "Önümüzdeki günlerde ABD'den bir parti alacağız." ifadelerini kullandı.

AVRUPA ÜLKELERİYLE DE AYRI ANLAŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Zelensky, yalnızca ABD ile değil Avrupa ülkeleriyle de hava savunmasının güçlendirilmesine yönelik temasların sürdüğünü dile getirdi.

Ek füze sevkiyatları konusunda prensip anlaşmalarının bulunduğunu belirten Ukrayna lideri, teslimatların kapsamı ve takvimine ilişkin teknik çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Zelensky, "Avrupalılarla da ayrı anlaşmalarım var. Henüz net şartlar yok ancak ilave PAC-3 sevkiyatları olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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UKRAYNA, PATRIOT FÜZELERİNİ KENDİSİ ÜRETMEK İSTİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı, ülkesinin yalnızca dış tedarike bağımlı kalmaması için Patriot sistemlerinde kullanılan füzelerin yerli üretimine yönelik girişimlerde bulunduklarını da açıkladı.

Bu kapsamda ABD'den üretim lisansı talep ettiklerini belirten Zelensky, konuyu ABD Başkanı Donald Trump ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmede gündeme getirdiğini söyledi.

TRUMP'IN LİSANS TALEBİNE OLUMLU YAKLAŞTIĞINI AÇIKLADI

Zelensky, Trump'ın Ukrayna'nın savunma sanayi kapasitesine ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulunduğunu ifade ederek, lisans talebine destek verdiğini belirtti.

ABD'nin Ukrayna'nın teknik altyapısına güvendiğini söyleyen Zelensky, "ABD, Ukrayna'yı bu konuda hazır bir ülke olarak tanıdı." açıklamasını yaptı.

HAVA SAVUNMASINI GÜÇLENDİRME ÇABALARI SÜRÜYOR

Rusya'nın füze ve insansız hava aracı saldırılarının devam ettiği bir dönemde Ukrayna yönetimi, özellikle Patriot sistemlerinin mühimmat stoklarını artırmayı stratejik öncelikler arasında görüyor.

Kiev yönetimi, yeni sevkiyatlarla birlikte hava savunma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflerken, uzun vadede lisanslı üretim imkanının hayata geçirilmesinin ülkenin savunma sanayisi açısından önemli bir dönüm noktası olabileceğini değerlendiriyor.