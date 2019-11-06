İstanbul’da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara, bir yenileri daha eklendi.

Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen megakentte, makas atmalar devam ediyor.

4 AYRI MAGANDA TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ

Son olarak geçtiğimiz günlerde Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi, E-5 karayolu Bostancı mevkisi yine E-5 karayolunda ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü üzerinde 4 ayrı sürücü, trafiğe çıkarak ilerlemeye başladı. Sürücüler, bir süre sonra araçların arasında defalarca “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürmeye başladı.

İstanbul'da trafik magandaları makas attı ViDEO

"1 TANE AKILLI ARKADAŞIM YOK YA"

Öte yandan magandalar trafikte terör estirdiği esnada otomobillerinde bulunan arkadaşları ise korktu. Sarıyer’deki magandanın arkadaşı, “Yavaş oradan girmez, 1 tane akıllı arkadaşım yok ya” derken E-5 karayolunda seyreden diğer bir magandanın arkadaşı ise, “Allah’ını seversen yavaşla.” dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.