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İstanbul'da üç kadın çaldıkları kasayı bavulla taşıdı

Kadıköy’de 3 kadın hırsız, içerisinde yaklaşık 50 bin TL ile döviz ve ziynet eşyalarının bulunduğu çelik kasayı bavula yerleştirip çaldı.

DHA | 24.09.2019 - 12:12..
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İstanbul Caddebostan Mahallesi’nde 3 genç kadın, hırsızlık amacıyla Kalp Cerrahı Dr. Yılmaz Zorman’ın yangın merdiveninden evine girdi.

ÇELİK KASAYI BAVULA KOYDULAR

Şüpheliler, yatak odasında bulunan çelik kasayı bavula koyup, dışarı çıkardı. Kadınların bavulla birlikte binadan çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Dr. Zorman eve geldiğinde, kasanın çalındığını fark edip, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da üç kadın çaldıkları kasayı bavulla taşıdı ViDEO

50 BİN TL NAKİT VE ZİYNET EŞYALARINI ÇALDILAR

2016 yılında kalp kapakçığı değişen MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de ameliyatında da yer alan Dr. Yılmaz Zorman, “Olay günü öğle saatlerinde kapıyı kilitleyerek evden çıktım. Akşam ise eve girdiğimde yatak odasının dağınık olduğunu gördüm. Yangın merdiveni kapısının zorlandığını ve hırsızların oradan girdiğini gördüm. Eşyaları kontrol ettiğimde içerisinde yaklaşık 50 bin TL civarında nakit para, döviz ve ziynet eşyalarının bulunduğu küçük çelik kasanın olmadığını gördüm” dedi.

İstanbul'da üç kadın çaldıkları kasayı bavulla taşıdı

İstanbul'da üç kadın çaldıkları kasayı bavulla taşıdı

İstanbul'da üç kadın çaldıkları kasayı bavulla taşıdı

İstanbul'da üç kadın çaldıkları kasayı bavulla taşıdı

İstanbul'da üç kadın çaldıkları kasayı bavulla taşıdı

İstanbul'da üç kadın çaldıkları kasayı bavulla taşıdı

İstanbul'da üç kadın çaldıkları kasayı bavulla taşıdı

İstanbul'da üç kadın çaldıkları kasayı bavulla taşıdı

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