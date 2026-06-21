İstanbul’da ulaşım düzenlemesi: Bazı metro istasyonları kapatıldı

İstanbul’daki toplu taşıma ağında, 21 Haziran Pazar günü itibarıyla geçerli olacak kapsamlı bir düzenleme hayata geçiriliyor.

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar ulaşım hatlarında bazı kısıtlamalar uygulanacak ve vatandaşların bu süre zarfında alternatif rotaları değerlendirmeleri gerekecek.

Metro ve Füniküler hatlarında düzenleme

Söz konusu düzenleme kapsamında; M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’ndaki Taksim İstasyonu işletmeye tamamen kapatılırken, F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı da hizmet veremeyecek.

Ayrıca, M2 Hattı üzerindeki Şişhane İstasyonu'nda da bir kısıtlama uygulanacak olup, istasyonun yalnızca Kasımpaşa çıkışı yolcuların giriş-çıkışına açık kalacak, geri kalan tüm giriş ve çıkışlar yolcu kullanımına kapatılacaktır.

Düzenlemenin yürürlükte olduğu saatlerde, metro araçları Taksim İstasyonu’na giriş yapmadan, bu durakta duraksama yapmaksızın seferlerine devam edecektir.