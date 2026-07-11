İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Tevfikbey Mahallesi'ndeki bir adresi takibe aldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, evde yaptıkları aramalarda satışa hazır halde 81 fişek olarak tabir edilen uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 lira nakit para ele geçirdi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 48 yaşındaki A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.