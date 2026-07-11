İstanbul'da yabancı uyruklu şahıslar arasındaki kavga mahalleyi ayağa kaldırdı
Pendik'te alkollü oldukları iddia edilen yabancı uyruklu iki şahsın arasındaki tekme, yumruk ve sopalarla kavga etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayda alındı.
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İstanbul'un Pendik ilçesinde gergin anlar yaşandı.
Yabancı uyruklu iki şahıs arasında bilinmeyen bir sebepten sözlü tartışma yaşandı.
SOPALARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR
Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken şahıslar birbirine tekme, yumruk ve sopayla saldırmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, L.D. ile İ.B. isimli şahıslar hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu iki şahsın muhtemel alkol etsinde oldukları anlaşılırken, gerekli tahkikatlara başlandığı öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)