İstanbul'da yabancı uyruklu şahısların bıçaklı kavgası kameraya yansıdı

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İstanbul'da dehşete düşüren görüntü...

Fatih ilçesinde bulunan Fatih Molla Gürani Mahallesi Şehit Pilot Mahmut Nedim Sokak üzerinde gergin anlar yaşandı.

Yabancı uyruklu şahıslar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BİRBİRLERİNE BIÇAKLA SALDIRDILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve yumruklarla saldırdı.

Mahallede yaşanan panik anları ise çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayda alındı.

Olayda ölen ya da yaralanab birinin olmadığı belirtildi.