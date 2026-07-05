İstanbul'da yağış bir günde bitti: Hafif rüzgarlar ve yüksek sıcaklık devam edecek

Yüksek sıcaklıkların yaşandığı İstanbul'a geçtiğimiz Cumartesi günü sağanak yağmur geldi.

Yağmurun etkisiyle hafif şekilde serinleyen kentte, nem oranı da artış gösterdi.

Şimdi İstanbullular, bir daha ne zaman yağmur geleceğini merak eder oldu.

PARÇALI BULUTLU HAVA HAKİM OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, İstanbul'da parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Sabah saatlerinde 26,5 derece ölçülen hava sıcaklığı, öğleden sonra 29 dereceye kadar çıkacak.

YAĞIŞ BEKLENTİSİ YOK

Bugün, en düşük sıcaklık 22, en yüksek sıcaklık ise 29 derece olacak.

Parçalı bulutlu ve hafif rüzgarlar öngörülürken, yağış beklenmiyor.

Nem oranı yüzde 42 ile yüzde 81 arasında değişecek.

Kuzeydoğudan esen rüzgar, hızı öğle saatlerinde 24 km/sa'ye kadar ulaşacak.

30'A ULAŞAN DEĞERLER SÜRECEK

Haftanın ilk yarısında hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Gündüzleri 30 derece civarında seyreden sıcaklıklar, geceleri 21 derece dolaylarına inecek.

Parçalı bulutlu ve yağışsız bir hava öngörülüyor.

YÜKSEK SICAKLIK DEVAM EDİYOR

Perşembe günü hafif şekilde yerel yağışlı bir hava bekleniyor.

En yüksek sıcaklık yine 30 derece civarında olacak.

HAFTA BOYUNCA HAFİF RÜZGARLAR ESECEK

Bugün ise 12.00-15.00 arası saatlerin 29-30 derece ile en sıcak saatler olması bekleniyor.

Akşam saatlerinde sıcaklıkların 25 dereceye, gece yarısına doğru ise 23 dereceye gerilemesi bekleniyor.

Hafta genelinde rüzgar kuzeydoğu yönünden orta kuvvette esmeye devam edecek.