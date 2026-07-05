Orman yangınlarıyla mücadelede İHA dönemi

Orman yangınlarıyla mücadelede teknolojiyi etkin biçimde kullanan Türkiye, insansız hava araçlarıyla (İHA) hem erken uyarı sistemini güçlendiriyor hem de yangın yönetiminde operasyonel kabiliyetini artırıyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İHA'ların yangınların ilk aşamada belirlenmesi ve söndürme çalışmalarının koordinasyonunda kritik rol üstlendiğini belirterek, Türkiye'nin bu alanda dünyada İHA kullanan iki ülkeden biri olduğunu söyledi.

YANGINLAR HENÜZ DUMAN OLUŞMADAN TESPİT EDİLEBİLİYOR

Bir program kapsamında bulunduğu Bursa'da değerlendirmelerde bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarıyla mücadelede en önemli unsurun yangının mümkün olan en erken aşamada tespit edilmesi olduğunu ifade etti.

Erken tespit sayesinde kara ve hava ekiplerinin çok kısa sürede harekete geçebildiğini belirten Karacabey, Türkiye genelindeki ormanların 776 yangın gözetleme kulesiyle izlendiğini, bu sisteme 2020 yılından itibaren insansız hava araçlarının da entegre edildiğini söyledi.

Termal kameralarla donatılan İHA'ların, gözle görülebilir duman oluşmadan önce ortaya çıkan sıcaklık artışını algılayabildiğini vurgulayan Karacabey, böylece yangınlara çok daha erken müdahale edilebildiğini dile getirdi.

TÜRKİYE, DÜNYADA İHA KULLANAN İKİ ÜLKEDEN BİRİ

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan teknolojik altyapıya dikkat çeken Karacabey, kurum envanterindeki 12 İHA'nın yanı sıra toplam 14 insansız hava aracının aktif olarak görev yaptığını belirtti.

Bu araçların yalnızca ormanların gözetlenmesinde değil, yangınların sevk ve idaresinde de etkin şekilde kullanıldığını ifade eden Karacabey, Türkiye'nin orman yangınlarının yönetiminde İHA teknolojisini kullanan dünyadaki iki ülkeden biri konumunda bulunduğunu söyledi.

İHA'LAR TÜRKİYE'NİN RİSKLİ BÖLGELERİNDE GÖREV YAPIYOR

İnsansız hava araçlarının özellikle yangın riski yüksek bölgelerde konuşlandırıldığını belirten Karacabey, Hatay'dan başlayarak Akdeniz, Ege, Marmara ile Orta ve Batı Karadeniz'de sürekli görev yürütüldüğünü ifade etti.

Adana, Antalya, Muğla, İzmir, Çanakkale, Manisa ve Bursa'da konuşlu bulunan İHA'ların geniş bir coğrafyada kesintisiz görev yapabildiğini aktaran Karacabey, kontrolün ara istasyonlar aracılığıyla devredilmesi sayesinde Adana'dan havalanan bir İHA'nın Samsun'a kadar kesintisiz uçuş gerçekleştirebildiğini söyledi.

Yaklaşık 24 saat boyunca görev yapabilen İHA'ların, yakıt ikmalinin ardından yeniden operasyonlara devam edebildiğini kaydetti.

YANGIN YÖNETİMİ ANLIK GÖRÜNTÜLERLE YÜRÜTÜLÜYOR

Karacabey, İHA'lardan elde edilen görüntülerin yalnızca keşif amacıyla kullanılmadığını, aynı zamanda yangın yönetiminde karar alma süreçlerine doğrudan katkı sağladığını belirtti.

Yangın amirlerinin cep telefonlarından, yangın yönetim araçlarından ve koordinasyon merkezlerinden görüntülere eş zamanlı ulaşabildiğini ifade eden Karacabey, bu sayede ekiplerin ihtiyaç duyulan noktalara hızlı şekilde yönlendirildiğini söyledi.

ANKARA'DAKİ MERKEZ TÜM TÜRKİYE'Yİ CANLI İZLİYOR

Yangınlarla ilgili tüm verilerin Ankara'daki Yangın Koordinasyon Merkezi'nde anlık olarak takip edildiğini belirten Karacabey, merkezde hem İHA görüntülerinin hem de ülke genelindeki 776 gözetleme kulesinden gelen görüntülerin canlı olarak izlendiğini ifade etti.

Bunlardan 194'ünün akıllı gözetleme sistemiyle donatıldığını belirten Karacabey, teknolojik altyapının yangınlara müdahale süresini önemli ölçüde kısalttığını söyledi.

YANGININ İLERLEME YÖNÜ ANLIK OLARAK TAKİP EDİLİYOR

Özellikle geniş alanlara yayılan orman yangınlarında İHA görüntülerinin büyük avantaj sağladığını vurgulayan Karacabey, yangının ilerleme yönü ile risk altındaki bölgelerin havadan sürekli takip edildiğini ifade etti.

Bu sayede söndürme ekiplerinin en kritik noktalara sevk edildiğini belirten Karacabey, teknolojinin sunduğu anlık verilerin hem insan kaynağının hem de hava ve kara araçlarının daha verimli kullanılmasına katkı sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesinde giderek daha fazla dijital teknolojiden yararlandığını vurgulayan Karacabey, erken tespit ve doğru koordinasyon sayesinde yangınların büyümeden kontrol altına alınmasının hedeflendiğini kaydetti.