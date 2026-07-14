İstanbul'da yarın trafiğe kapatılacak yollar

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15 Temmuz 2016 yılındaki hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti.

Her yıl 15 Temmuz Günü, Demokrasi ve Milli Birlik Bayramı olarak kutlanıyor.

İstanbul Valiliği; yarın bu kapsamda gerçekleştirilecek olan "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15.07.2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı kapsamında kapanacak yollar şu şekilde:

KAPANACAK YOLLAR VE ALTERNAİTF GÜZERGAHLAR (03.00-15.00)

“Beşiktaş İlçesinde; Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprü Katılım, Sait Çiftçi Varyant Üstü Köprü Katılım, Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 Güney Katılım, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım, Barbaros Bulvarından Sarıyer İstikametine D-100 Kuzeye Katılım,



15 Temmuz Şehitler Köprüsünde; D-100 Güney Yol Beşiktaş Sarıyer Ayrımları Mevkii, D-100 Kuzey Yol Ümraniye Altunizade Ayrımları Mevkii,



Üsküdar İlçesinde; Beylerbeyi Köprü Katılım, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılım, Altunizade Kavşak, Tophaneli Caddesi Köprü Katılım.”