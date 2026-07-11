İstanbul'da yol ortasında gerginlik: 'Neden hızlı gittin' tartışması kamerada

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İstanbul'un Sarıyer ilçesi Rumeli Fener Yolu'nda trafikte yaşanan tartışma araç kamerası tarafından kaydedildi.

Hatalı sollama yapan bir sürücü, bir süre sonra diğer aracın önünü keserek sürücüyle tartışmaya başladı.

TARTIŞMA ANLARI ARAÇ İÇİ KAMERASINDA

Taraflar arasında "Neden sollarken hızlı gittin?" sözleriyle başlayan tartışma kısa süreli gerginliğe neden oldu.

Taraflar arasında başlayan küfürleşme sonrasında şahıslar araçlarıyla olay yerinden ayrıldı.

Trafikte yaşanan sözlü tartışma anları ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.