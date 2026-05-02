İstanbul’da yola dökülen vidalar sürücülere zor anlar yaşattı

Sabah saatlerinde Silivri D-100 Karayolu’nun Tekirdağ istikametinde, Silivri mevkiinde ilerleyen sürücüler, karayolu üzerinde vidalar olduğunu fark etti.

Sürücülerin ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

Bölgeye gelen polis ekipleri, yolda herhangi bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi alarak yolu geçici olarak trafiğe kapattı.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Belediye ekipleri de bölgeye sevk edilerek yol üzerinde temizlik çalışması başlatıldı.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SONRASI TRAFİĞE AÇILACAK

Bölgedeki temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından D100 Karayolu yeniden trafiğe açılacak.