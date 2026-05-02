İstanbul’da yola dökülen vidalar sürücülere zor anlar yaşattı
Silivri’de D100 Karayolu’nda yola dökülen binlerce vida nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Trafiğin güvenli şekilde sağlanabilmesi için bölgeye ekipler sevk edildi, D100 Karayolu geçici bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
Sabah saatlerinde Silivri D-100 Karayolu’nun Tekirdağ istikametinde, Silivri mevkiinde ilerleyen sürücüler, karayolu üzerinde vidalar olduğunu fark etti.
Sürücülerin ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI
Bölgeye gelen polis ekipleri, yolda herhangi bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi alarak yolu geçici olarak trafiğe kapattı.
TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Belediye ekipleri de bölgeye sevk edilerek yol üzerinde temizlik çalışması başlatıldı.
TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SONRASI TRAFİĞE AÇILACAK
Bölgedeki temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından D100 Karayolu yeniden trafiğe açılacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)