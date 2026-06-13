İstanbul'da yolcusunun yumruklu saldırıda bulunduğu taksici hayatını kaybetti
Şişli ilçesinde taksi ücreti nedeniyle tartışma yaşadığı yolcusu tarafından yumruklu saldırıya uğrayan 57 yaşındaki taksici Erdal Çiçek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
5 Haziran'da İstanbul'un Şişli ilçesi Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde kavga meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü Erdal Çiçek ile Burak İ. arasında taksi ücreti nedeniyle tartışma çıktı.
BAŞINA ALDIĞI YUMRUKLA HASTANEYE KALDIRILDI
Tartışmanın büyümesi üzerine Burak İ., Çiçek'in başına yumruk attı.
Aldığı darbeyle yere düşen Çiçek ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan Erdal Çiçek'i ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Olayın ardından kaçmaya çalışan Burak İ., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
7 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin şüpheliye tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan Burak İ.'nin 1 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
Çiçek ise tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Burak İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TAKSİCİLER TARAFINDAN DARBEDİLDİ
Şüpheliyi taksi şoförlerinin darbettiği anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.