İstanbul'un düzensiz göç verileri: Denetimler arttı, 20 bin düzensiz göçmen tespit edildi

Düzensiz göçle mücadele sürüyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, İl AFAD Müdürlüğü’nde düzenlenen basın toplantısında, emniyet verilerini 2026'nın ilk 6 ayına ait verileri 2025 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aktardı.

Vali Gül, düzensiz göç ile mücadele kapsamındaki verileri de açıkladı.

DENETİM SAYISI ARTTI

Valiliğin açıkladığı verilere göre; 2026'nın ilk 6 ayında Mobil Göç Noktalarıyla 648 bin 436 kişiye kimlik denetimi yapıldı.

Bu önceki yıla göre yüzde 4 artış anlamına geliyor.

20 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN TESPİT EDİLDİ

Yılın ilk 6 ayında tespit edilen düzensiz göçmenlerin sayısı ise 20 bin 804 oldu.

Bu, 2025'in ilk 6 ayına göre yüzde 31 düşüş anlamına geliyor. 1 Ocak-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında 10 bin 180 düzensiz göçmen tespit edilmişti.

21 BİN SINIR DIŞI

Denetimler neticesinde bu yılın ilk 6 ayında 21 bin 584 kişiye sınır dışı işlemi uygulandığı belirtildi.

"GÖÇ ARTIK BİR KRİZ BAŞLIĞI OLMAKTAN ÇIKTI"

İstanbul Valisi Davut Gül, basın toplantısında, konuyla ilgili olarak "Bu konuda insanı merkez alan yaklaşımımız neticesinde, dikkat ederseniz, göç artık şehrimizde bir kriz başlığı olmaktan çıktı." diye konuştu.

"ÖRNEK BİR MODEL ORTAYA KOYDUK"

Valilikten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde düzensiz göçle mücadelede, dünyaya örnek bir model ortaya koyduk. İnsan onurunu esas alan, kamu düzeni ve güvenliğini önceleyen, vicdan ve hukuk dengesini gözeten bir anlayışla hareket ediyoruz."