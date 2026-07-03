PİAR'dan son seçim anketi: CHP'nin oyları bölündü

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Türkiye'de muhalefetin erken seçim talepleri üzerine araştırma şirketleri anket çalışmalarına devam ederken, CHP'nin içindeki butlan tartışmaları, kamuoyu araştırma sonuçlarında olumsuz yansıyor.

Son anket ise muhalefete yakınlığıyla bilinen PİAR Araştırma Şirketi'den...

PİAR, Temmuz 2026 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması anketinde kamuoyunun nabzını tutarken katılımcılara bu pazar seçim olursa oylarını hangi partiye vereceği sorusunu yöneltti.

Bu soruya ise katılımcıların yanıtı yüzde 34,4'le AK Parti oldu.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN KURACAĞI PARTİ"

Ankette CHP'nin yanı sıra "Özgür Özel'in kuracağı parti" adıyla bir başka seçenek daha yer aldı.

Katılımcılardan yüzde 18,7'sinin işaretlediği "Özgür Özel'in kuracağı parti", AK Parti'den sonra en çok tercih edilen ikinci seçenek oldu.

CHP YÜZDE 13,2'DE KALDI

Anket katılımcılarından yüzde 13,2'si ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığındaki CHP'yi tercih etti.

CHP, bu sonuçla ankette üçüncü sırada çıktı.

MHP YÜZDE 9,4

Anket katılımcılarından yüzde 9,4'ü MHP'ye oy vereceğini belirtti.

DEM Parti'yi tercih eden katılımcıların oranı ise yüzde 8,9 oldu.

DİĞER PARTİLER ERİDİ

Anketteki diğer seçeneklerden İyi Parti yüzde 5,2, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,8, Zafer Partisi ise yüzde 3,2 olarak ölçüldü.

Diğer partilerin toplamı ise yüzde 3,2 olarak çıktı.